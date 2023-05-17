الهلال يستنكر عقوبات كاف بشأن مباراة الأهلي ويعلن التصعيد

أعلن نادي الهلال السوداني رفضه العقوبات المعلنة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراته ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الهلال بيانا رسميا أكد خلاله أنه يرفض العقوبات الموقعة من قبل كاف عليه.

كذلك يرى الهلال أن كاف لم يعاقب الأهلي بالشكل الكافي من وجهة نظره.

وجاء بيان الهلال كالآتي:

وأوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل تغريم الأهلي 120 ألف دولار بسبب الشكوى المقدمة من نادي الهلال السوداني.

وانتصر الأهلي على الهلال السوداني بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "قررت لجنة الانضباط في كاف تغريم الأهلي 120 ألف دولار بسبب الشكوى المقدمة من الهلال السوداني ضده".

وأوضح تفاصيل الغرامة قائلا: "20 ألف دولار بسبب إلقاء الجماهير الزجاجات على أرضية الملعب، و100 ألف دولار بسبب إخلال النادي بالنظام داخل الملعب".

وأكمل "لم تجد لجنة الانضباط أي هتافات عنصرية من جماهير الأهلي تجاه الهلال السوداني، وتم تبرئته من ذلك".

وتأهل الأهلي رفقة صنداونز الجنوب إفريقي إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني والقطن الكاميروني.