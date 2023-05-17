بسبب المراهنات.. إيقاف إيفان توني 8 أشهر عن كل شيء يتعلق بكرة القدم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا إيقافه لإيفان توني مهاجم برينتفورد عما يتعلق بكرة القدم وممارستها لثمانية أشهر بسبب اتهامه بخرق قواعد المراهنات.

إيفان توني النادي : برينتفورد برينتفورد

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.

وبناء عليه لن يستطيع توني المشاركة في أي شيء يتعلق بكرة القدم حتى الـ17 من شهر يناير 2024.

وكان تم اتهام توني بـ262 انتهاكا لقواعد الاتحاد الإنجليزي واعترف توني بـ232 خرقا للوائح خلال جلسة استماع أقيمت له قبل عدة أشهر.

وسحب الاتحاد الإنجليزي الـ30 خرقا المتبقيين من الاتهامات.

وحدث ذلك الخرق القواعد في الفترة ما بين 25 فبراير 2017 وحتى 23 يناير 2021.

وأكد برينتفورد انتظاره لحصوله على حيثيات الحكم ومراجعتها قبل النظر في الخطوات التالية.

وسبق وأن تعرض كيران تريبيير لاعب نيوكاسل للإيقاف لمدة 10 أسابيع من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ديسمبر 2020 لتقديمه معلومات للآخرين للمراهنة على انتقاله من توتنام إلى أتلتيكو مدريد في ذلك التوقيت.