الدرجة الثانية – تعادل جمهورية شبين وبلدية المحلة يشعل صراع مجموعة بحري

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 19:24

كتب : رضا السنباطي

جمهورية شبين وبلدية المحلة

اشتعل صراع صدارة المجموعة الثالثة في منافسات دوري الدرجة الثانية (مجموعة بحري).

وأقيمت اليوم 6 مباريات في المجموعة الثالثة، شهدت 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وانتهت قمة الجولة 26 بتعادل بلدية المحلة وجمهورية شبين سلبيا بدون أهداف.

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فيما حقق طنطا فوزا ثمينا على حساب الأولمبي بهدفين مقابل هدف، ليعود إلى صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة.

وانتصر دكرنس على بايونيرز بنتيجة 3-1 ليدخل حسابات صدارة مجموعة بحري من جديد.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من مجموعة بحري كالتالي:

هلال مطروح 2-3 أبو قير للأسمدة

طنطا 2-1 الأولمبي

دكرنس 3-1 بايونيرز

المجد السكندري 2-0 الحمام

نبروه 0-2 المنصورة

جمهورية شبين 0-0 بلدية المحلة.

الدرجة الثانية - بحري
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