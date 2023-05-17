الدرجة الثانية – تعادل جمهورية شبين وبلدية المحلة يشعل صراع مجموعة بحري

اشتعل صراع صدارة المجموعة الثالثة في منافسات دوري الدرجة الثانية (مجموعة بحري).

وأقيمت اليوم 6 مباريات في المجموعة الثالثة، شهدت 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وانتهت قمة الجولة 26 بتعادل بلدية المحلة وجمهورية شبين سلبيا بدون أهداف.

فيما حقق طنطا فوزا ثمينا على حساب الأولمبي بهدفين مقابل هدف، ليعود إلى صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة.

وانتصر دكرنس على بايونيرز بنتيجة 3-1 ليدخل حسابات صدارة مجموعة بحري من جديد.

أجواء حماسية في سباق صدارة الدرجة الثانية (مجموعة بحري) بين جمهورية شبين وبلدية المحلة 💥 المباراة انتهت بالتعادل السلبي والصراع يشتعل قبل 4 جولات على النهاية 📸: أحمد مصطفى pic.twitter.com/U2K9csKJRI — FilGoal (@FilGoal) May 17, 2023

وجاءت نتائج مباريات اليوم من مجموعة بحري كالتالي:

هلال مطروح 2-3 أبو قير للأسمدة

طنطا 2-1 الأولمبي

دكرنس 3-1 بايونيرز

المجد السكندري 2-0 الحمام

نبروه 0-2 المنصورة

جمهورية شبين 0-0 بلدية المحلة.