على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

روبيرتو فيرمينو مع ريان سيسينيون - ليفربول أمام توتنام

أعلن ليفربول اليوم الأربعاء رسميا رحيل أربعة لاعبين من صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

نابي كيتا

النادي : ليفربول

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

جيمس ميلنر

النادي : ليفربول

ليفربول

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي أن الرباعي الذي سيرحل عن الفريق بنهاية تعاقده هو روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسلايد تشامبرلين.

وسيكون الظهور الأخير للرباعي في ملعب أنفيلد يوم السبت المقبل ضد أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وانضم فيرمينو إلى ليفربول قادما من هوفنهايم الألماني في عام 2015.

ولعب فيرمينو مع ليفربول 360 مباراة سجل خلالهم 106 هدفا وصنع 79 آخرين.

أما جيمس ميلنر فانضم للفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر في 2015.

وخاض ميلنر مع الفريق 330 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 46 آخرين.

وانتقل نابي كيتا إلى ليفربول قادما من لايبزيج الألماني في 2018.

ولعب كيتا مع الفريق 129 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع سبعة آخرين.

أما تشامبرلين فانتقل لليفربول قادما من أرسنال في 2017.

ولعب صاحب الـ29 عاما مع الفريق 198 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 32 آخرين.

ليفربول فيرمينو ميلنر كيتا تشامبرلين
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