قائمة الترجي - استمرار غياب بن شريفية أمام الأهلي

يستمر غياب معز بن شريفية حارس مرمى وقائد فريق الترجي التونسي عن مباراة الأهلي.

ويلعب الترجي ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية عن قائمة الترجي التي تسافر إلى مصر من أجل مواجهة الأهلي.

وشهدت القائمة استمرار غياب السداسي غيلان الشعلالي ومحمد أبو زريق ورياض بن عياد وحمدو الهوني ومعز بن شريفية وهاني عمامو وذلك بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: محمد صدقي الدبشي – حمزة الغانمي – غازي مميش

الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد علي اليعقوبي – محمد أمين بن حميدة – أمان الله مجاهد

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – معتز زدام – غيث الوهابي – عزيز فلاح – صابر بوقرين

الهجوم: محمد علي بن حمودة – زياد بالريمة – أنيس البدري – محمد ريان الحمروني – محمد عزيز عبيد – رشاد العرفاوي – فاروق الميموني

ويقود الترجي أمام الأهلي أنيس البوسعايدي المدرب المؤقت للفريق، وذلك بعد استقالة نبيل معلول عقب الهزيمة في الذهاب بملعب رادس بثلاثية دون رد.