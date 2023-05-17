نهاية موسم مارتنيلي

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - أرسنال - ليفربول

سيغيب جابرييل مارتينيلي عن المباراتين الأخيرتين لأرسنال هذا الموسم بسبب الإصابة، حسب شبكة ذا أثليتك.

ويعاني البرازيلي من إصابة في أربطة الكاحل ستبعده حتى نهاية الموسم.

الإصابة ستبعد البالغ من العمر 21 عاما لعدة أسابيع، لكنه سيكون جاهزا لفترة الإعداد للموسم الجديد.

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وأصيب مارتينيلي في المباراة التي خسرها أرسنال من برايتون يوم الأحد.

هذه المباراة قربت لقب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بعد سقوط جديد لأرسنال.

وخسر أرسنال على ملعبه من برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف برايتون في المباراة كل من جوليو إنسيسو ودينيز أونداف وبيرفيس إستوبنيان.

الهزيمة أوقفت أرسنال عند النقطة الـ 81 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط وبمباراة أقل ليصبح الأخير على بعد فوز واحد من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.

وارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ 55 في المركز الثامن وبفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

جابرييل مارتينيلي أرسنال
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