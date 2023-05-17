تين هاج يتلقى أخبارا سعيدة قبل مواجهة بورنموث

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالصعود لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تلقى إريك تين هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد أخبارا سعيدة قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بورنموث ضمن الجولة 37 من المسابقة يوم السبت.

وذكر نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه أن تدريب الأربعاء شهد مشاركة ماركوس راشفورد وسكوت مكتوميناي، اللذين عادا إلى التدريبات.

وشارك راشفورد هداف الفريق هذا الموسم، بعد أن غاب عن مواجهة ولفرهامبتون بسبب الإصابة.

فيما واصل ماكتوميناي التأهيل، على أمل العودة فيما تبقى من الموسم.

لم يلعب الاسكتلندي الدولي منذ الفوز 2-0 على إيفرتون يوم 8 أبريل.

شهدت التدريبات أيضا مشاركة رافاييل فاران.

وكان يونايتد قد أعلن خسارة خدمات لاعب خط الوسط مارسيل سابيتزر لما تبقى من الموسم بسبب الإصابة.

كما يغيب المدافع ليساندرو مارتينيز عن الفترة المتبقية من الموسم.

ويسعى يونايتد للظفر بالمركز الثالث أو الرابع في الدوري الإنجليزي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأجج الصراع في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ليس على اللقب فقط، بل على التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية على اللقب في ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق نقطة عن أرسنال، مع مباراة مؤجلة لرجال بيب جوارديولا.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة بين أكثر من فريق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.

الموقف حاليا في جدول الدوري الإنجليزي كالتالي:

No description available.

وضمن سيتي وأرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، لتنحصر البطاقتين المتبقيتين وباقي المقاعد الأوروبية بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون.

ونستعرض في السطور التالية المباريات المتبقية لكل فريق:

نيوكاسل يونايتد

مؤجلة من الجولة 25: على ملعبه ضد برايتون

الجولة 37: على ملعبه ضد ليستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد تشيلسي

مانشستر يونايتد

الجولة 37: خارج ملعبه ضد بورنموث

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه ضد تشيلسي

الجولة 38: على ملعبه أمام فولام

ليفربول

الجولة 37: على ملعبه ضد أستون فيلا

الجولة 38: خارج ملعبه أمام ساوثامبتون

برايتون

مؤجلة من الجولة 25: خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد

الجولة 37: على ملعبه أمام ساوثامبتون

مؤجلة من الجولة 32: على ملعبه أمام مانشستر سيتي

الجولة 38: خارج ملعبه ضد أستون فيلا

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 28 مايو.

مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد سكوت مكتوميناي إريك تين هاج
نرشح لكم
نهاية موسم مارتنيلي تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا بدون صلاح.. 6 مرشحين في رابطة اللاعبين الإنجليزية لجائزة الأفضل بتصويت الجمهور تقرير: تشاكا يستعد للرحيل عن أرسنال لمباريات تحصيل حاصل.. تشيلسي يرفض مشاركة لاعبه في مونديال الشباب قبل نهاية الموسم كلوب يوضح حظوظ فيرمينو في المشاركة بمباراته الأخيرة على أنفيلد يونايتد يعلن نهاية موسم سابيتزر تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
نهاية موسم مارتنيلي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نائب رئيس طرابزون لـ في الجول: لم يصلنا أي عرض لضم تريزيجيه.. وننتظر الأيام المقبلة 39 دقيقة | المحترفون
كرة يد - حلم النهائي يتبخر.. الأهلي يخسر من بترو في كأس الكؤوس الإفريقية سيدات ساعة | كرة يد
تين هاج يتلقى أخبارا سعيدة قبل مواجهة بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
بونوتشي يكشف موعد نهاية مسيرته 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الراكراكي يدافع عن زكريا بو خلال ضد الاتهامات التي طالته 2 ساعة | الكرة الإفريقية
لن يسافر إلى الأرجنتين قبل لقاء الأهلي.. الترجي يتمسك بلاعب منتخب شباب تونس 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مالديني يوضح لماذا فضل ميلان التعاقد مع دي كيتلاري على حساب ديبالا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت