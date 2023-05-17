لن يسافر إلى الأرجنتين قبل لقاء الأهلي.. الترجي يتمسك بلاعب منتخب شباب تونس

تمسك نادي الترجي بلاعبه الشاب غيث الوهابي من أجل التواجد في لقاء الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأجيل سفره للمشاركة في كأس العالم للشباب مع المنتخب التونسي.

وتنطلق منافسات كأس العالم للشباب 2023 في الأرجنتين يوم 20 مايو بعد يوم واحد من لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال في القاهرة.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن غيث الوهابي لم يسافر إلى الأرجنتين مع الوفد الرسمي لمنتخب الشباب التونسي يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن إدارة الترجي اتفقت مع الاتحاد التونسي لكرة القدم على تواجد اللاعب في مباراة الإياب أمام الأهلي على أن يسافر مباشرة من القاهرة إلى الأرجنتين للالتحاق ببعثة المنتخب.

قبل أيام، أعلن منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس للشباب قائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة.

واستضافت الأرجنتين البطولة بعد اعتذار إندونيسيا عن استضافتها في وقت سابق.

وشهدت القائمة انضمام محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي رفقة نسور قرطاج.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة لكأس العالم رفقة كل من العراق وإنجلترا وأوروجواي.

وحصل منتخب تونس على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2023 للشباب التي أقيمت في مصر.