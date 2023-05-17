مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم الأهلي 120 ألف دولار بعد شكوى الهلال السوداني

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 12:26

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد عبد القادر - الأهلي - الهلال السوداني

أوضح من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل تغريم الأهلي 120 ألف دولار بسبب الشكوى المقدمة من نادي الهلال السوداني.

وانتصر الأهلي على الهلال السوداني بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "قررت لجنة الانضباط في كاف تغريم الأهلي 120 ألف دولار بسبب الشكوى المقدمة من الهلال السوداني ضده".

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وأوضح تفاصيل الغرامة قائلا: "20 ألف دولار بسبب إلقاء الجماهير الزجاجات على أرضية الملعب، و100 ألف دولار بسبب إخلال النادي بالنظام داخل الملعب".

وأكمل "لم تجد لجنة الانضباط أي هتافات عنصرية من جماهير الأهلي تجاه الهلال السوداني، وتم تبرئته من ذلك".

وتأهل الأهلي رفقة صنداونز الجنوب إفريقي إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الترجي التونسي، حيث فاز ذهابا في تونس بنتيجة 3-0.

ويقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل حيث يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين من أجل حسم تأهله للنهائي الرابع على التوالي.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا كاف
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