بسبب لاعب المقاصة السابق.. كاف يمنح بنين نقاط مباراة رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 11:22

كتب : محمد عبد العظيم

كيفين موهيري

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منح نقاط منتخب بنين نقاط مباراة رواندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

كما تم اعتبار منتخب بنين فائزا باللقاء بنتيجة 3-0، بعدما انتهت المواجهة بين الفريقين لحساب الجولة الرابعة بالتعادل 1-1.

ويأتي ذلك بسبب إشراك منتخب رواندا لاعبا غير مؤهلا بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو كيفين موهيري.

أخبار متعلقة:
منافس مصر خارج ملعبه.. كاف يكشف الملاعب المعتمدة لـ تصفيات أمم إفريقيا خبر في الجول - محمد عادل يقود مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة في إطار مكافحة التسنين.. كاف يستبعد جنوب السودان من أمم إفريقيا للناشئين

وبذلك أصبح رصيد منتخب بنين 4 نقاط في المركز الثاني رفقة موزمبيق لحساب المجموعة 12 من تصفيات أمم إفريقيا.

بينما تراجع منتخب رواندا للمركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة بالعلامة الكاملة بعد خوض 4 مباريات وحجز بطاقة تأهله بالفعل لنهائيات نسخة 2023 التي ستقام في كوت ديفوار خلال يناير وفبراير 2024.

ويلعب موهيري البالغ 24 عاما حاليا لصالح رايون سبورتس الرواندي.

وسبق أن لعب موهيري الذي يشغل خط الوسط لأندية مصر للمقاصة والداخلية وطلائع الجيش في الدوري المصري.

وخاض خلال مشواره مع الأندية المصرية 23 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 في الدوري وكأس مصر.

كيفين موهيري بنين رواندا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
لن يسافر إلى الأرجنتين قبل لقاء الأهلي.. الترجي يتمسك بلاعب منتخب شباب تونس مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم الأهلي 120 ألف دولار بعد شكوى الهلال السوداني خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي منذر الكبير: الأهلي عرف كيفية إدارة الوقت ضد الرجاء الشروق التونسية: استمرار غياب 6 من لاعبي الترجي أمام الأهلي تقرير تونسي: البوسعايدي مدربا لـ الترجي أمام الأهلي متحدث منتخب غينيا يكشف موعد مواجهة مصر والدولة المستضيفة العامري: مباراة الترجي بـ10 آلاف مشجع.. ولم يصلنا شيء بشأن نهائي إفريقيا
أخر الأخبار
لن يسافر إلى الأرجنتين قبل لقاء الأهلي.. الترجي يتمسك بلاعب منتخب شباب تونس 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
مالديني يوضح لماذا فضل ميلان التعاقد مع دي كيتلاري على حساب ديبالا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يعلن قميصه الجديد للموسم المقبل 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم الأهلي 120 ألف دولار بعد شكوى الهلال السوداني 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنزاجي: طلبوا مني التأهل إلى دور الـ16 وها نحن في نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: محمد منصور يحصل على مقعد فريق في الدوري الأمريكي مقابل 500 مليون دولار ساعة | أمريكا
دوري NBA - يوكيتش يقود ناجتس لإسقاط ليبرون وليكرز في افتتاح نهائي الغرب ساعة | NBA
بسبب لاعب المقاصة السابق.. كاف يمنح بنين نقاط مباراة رواندا في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت