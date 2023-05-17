بسبب لاعب المقاصة السابق.. كاف يمنح بنين نقاط مباراة رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منح نقاط منتخب بنين نقاط مباراة رواندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

كما تم اعتبار منتخب بنين فائزا باللقاء بنتيجة 3-0، بعدما انتهت المواجهة بين الفريقين لحساب الجولة الرابعة بالتعادل 1-1.

ويأتي ذلك بسبب إشراك منتخب رواندا لاعبا غير مؤهلا بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو كيفين موهيري.

وبذلك أصبح رصيد منتخب بنين 4 نقاط في المركز الثاني رفقة موزمبيق لحساب المجموعة 12 من تصفيات أمم إفريقيا.

بينما تراجع منتخب رواندا للمركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة بالعلامة الكاملة بعد خوض 4 مباريات وحجز بطاقة تأهله بالفعل لنهائيات نسخة 2023 التي ستقام في كوت ديفوار خلال يناير وفبراير 2024.

ويلعب موهيري البالغ 24 عاما حاليا لصالح رايون سبورتس الرواندي.

وسبق أن لعب موهيري الذي يشغل خط الوسط لأندية مصر للمقاصة والداخلية وطلائع الجيش في الدوري المصري.

وخاض خلال مشواره مع الأندية المصرية 23 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 في الدوري وكأس مصر.