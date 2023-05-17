مالديني: رحلتنا لم تنته بعد.. ويفصلنا القليل عن تجديد لياو

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

أوضح باولو مالديني المدير التقني لـ ميلان أن رحلة الفريق في الموسم الجاري لم تنته بعد عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع ميلان دوري الأبطال بالخسارة من غريمه التقليدي إنتر بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وقال مالديني عبر سكاي سبورتس: "الرحلة لم تنته بعد، لدينا مهمة نحاول من خلالها إنهاء الدوري ضمن الأربعة الأوائل، وسنرى ماذا سيحدث مع يوفنتوس".

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وبحسب التقارير الإيطالية فأن يوفنتوس مهدد بخصم نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي بسبب مكاسب رأسمالية وهمية.

وأضاف "لم يكن هناك مباراة ضد إنتر في المواجهات الأخيرة، طريقتهم في اللعب تزعجنا ونحن غير قادرين على اتخاذ تدابير مضادة".

وعن تجديد رافائيل لياو أجاب قائلا: "وصلنا لمرحلة تفاصيل التعاقد، هناك أشياء قليلة تفصلنا كي يكون كل شيئا جاهزا".

وعن رأيه في الموسم الحالي للفريق: "إذا تأهلنا لدوري الأبطال الموسم المقبل، سيكون 8 من 10 لأننا الفريق غير مجهز لخوض تلك التجربة، رحلة طويلة أسفرت عن نتائج مذهلة اقتصاديا وكذلك رياضيا".

وأردف "لدينا فريق شاب وبالمقارنة مع إنتر فأننا أصغر 3 سنوات كمعدل عمري وهذا ظهر".

وأتم "علينا أن نستثمر ذلك للبقاء ضمن الأربعة الكبار ونواصل طريقنا مثل في دوري أبطال أوروبا".

وتتبقى 3 مواجهات لميلان في الدوري الإيطالي ضد سامبدوريا ويوفنتوس وهيلاس فيرونا.

ويحتاج ميلان لتحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات له مع انتظار تعثر منافسيه يوفنتوس ولاتسيو وإنتر من أجل خطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

باولو مالديني ميلان إنتر
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