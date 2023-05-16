انتصر مجددا.. إنتر يقصي ميلان ويطير إلى نهائي أبطال أوروبا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر وميلان

اكتفى إنتر بتسيير مباراته ضد ميلان ليحصل على مراده وبالفعل حققه في النهاية وبانتصار جديد.

إنتر ميلان يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2010 بعد فوزه مجددا على غريمه التقليدي بهدف دون رد ميلان اليوم الثلاثاء في ملعب جوسيبي مياتزا.

سجل هدف المباراة الوحيد لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 74.

وكان إنتر فاز ذهابا على ميلان بهدفين دون رد.

وسوف يلتقي إنتر مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

وستقام المباراة في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في العاشر من شهر يونيو المقبل.

ويطمح إنتر للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز به أعوام 1964 و1965 و2010.

وخسر إنتر نهائي دوري الأبطال مرتين من قبل عامي 1967 و1972.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من إنتر وسدد نيكولا باريلا كرة قوية لكنها مرت أعلى المرمى.

وكاد براهيم دياز يسجل هدفا لميلان في الدقيقة 11 لكن تسديدته تصدى لها أونانا.

ورد إنتر على تهديد ميلان بفرصة خطيرة من باريلا لكن مايك ماينان تصدى له.

ومر رافائيل لياو بطريقة جميلة من لاعبي إنتر لكن تسديدته تصدى لها أونانا.

ورد إنتر مرة أخرى على تهديد ميلان لكن رأسية إدين دجيكو تصدى لها ماينان ليبقي على آمال ميلان في العودة قائمة.

ومع قدوم الشوط الثاني هدأت المباراة كليا وسط سيطرة من إنتر على مجريات اللقاء وتسييره حتى النهاية.

وظل الوضع هادئا إلى أن جاءت الدقيقة 74 حينما مرر روميلو لوكاكو الكرة للاوتارو الذي أطلق تسديدة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لإنتر.

وكاد لاوتارو يسجل هدفا جديدا عقب أربع دقائق لكن ماينان تصدى له.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك ولم يحدث فيها أي جديد لتنتهي بانتصار جديد لإنتر وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
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