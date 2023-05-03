مصدر من بيراميدز لـ في الجول: كاف قرر إيقاف إكرامي لمدة شهرين

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 20:10

كتب : أحمد الخولي

شريف إكرامي بيراميدز

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز لمدة شهرين.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأوضح مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com: "كاف قرر إيقاف شريف إكرامي لمدة شهرين تنتهي في 28 مايو الجاري".

وأضاف "القرار جاء على خلفية تناوله المنشطات".

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موعد عودة إكرامي يعني أن إيقاف الحارس بدأ منذ 28 مارس الماضي.

وغاب إكرامي عن قائمة بيراميدز في شهر أبريل الماضي سواء بالكونفدرالية الإفريقية أو الدوري المصري.

واكتفى إكرامي الموسم الجاري بخوض مباراة واحدة بقميص بيراميدز جاءت ضد هلال الساحل في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وسبق أن رد هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز قائلا: "هناك حسن نية لدى الحارس والموضوع واضح تماما أن هناك عدم تعمد منه".

ويغيب إكرامي عن قائمة الفريق التي ستواجه الأهلي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في الإمارات. (طالع التفاصيل)

شريف إكرامي بيراميدز كاف
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