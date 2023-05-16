تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

يستعد أرسنال للاجتماع بمدافعه ويليام ساليبا من أجل تجديد تعاقده لفترة طويلة الأمد.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن أرسنال يرغب في الحفاظ على اللاعب صاحب الـ22 عاما لأطول فترة ممكنة.

يأتي ذلك في ظل كونه أحد الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: علينا تحمل لحظات المعاناة ضد سيتي.. ولا نفكر في ركلات الترجيح مؤتمر مودريتش: التفاصيل الصغيرة ستحسم المتأهل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بدون صلاح.. 6 مرشحين في رابطة اللاعبين الإنجليزية لجائزة الأفضل بتصويت الجمهور

وانضم ساليبا إلى أرسنال في عام 2019 قادما من سانت إيتيان وينتهي تعاقده مع الفريق الإنجليزي في صيف عام 2024.

وكان أرسنال تلقى ضربة قوية قبل عدة أيام بتأكد غياب ساليبا والظهير الأيسر للفريق أوليكساندر زينشينكو لنهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وأصيب ساليبا في الظهر إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد سبورتنج لشبونة، فيما تعرض زينشينكو للإصابة في الكاحل في مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

ساليبا أرسنال
نرشح لكم
بدون صلاح.. 6 مرشحين في رابطة اللاعبين الإنجليزية لجائزة الأفضل بتصويت الجمهور تقرير: تشاكا يستعد للرحيل عن أرسنال لمباريات تحصيل حاصل.. تشيلسي يرفض مشاركة لاعبه في مونديال الشباب قبل نهاية الموسم كلوب يوضح حظوظ فيرمينو في المشاركة بمباراته الأخيرة على أنفيلد يونايتد يعلن نهاية موسم سابيتزر تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف.. ولا أعرف مصيرنا من دوري الأبطال صنع ثلاثة أهداف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد ليستر سيتي
أخر الأخبار
بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين في الأهلي 3 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - وادي وجوليوس يقودان هجوم طلائع الجيش.. وغوما أساسي مع فاركو 35 دقيقة | الكرة المصرية
كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري 36 دقيقة | السعودية
كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد 51 دقيقة | السعودية
مؤتمر أنشيلوتي: علينا تحمل لحظات المعاناة ضد سيتي.. ولا نفكر في ركلات الترجيح 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - بينهم خمسة مصريين.. حسم سبعة مقاعد في بطولة السلسلة الختامية 56 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت