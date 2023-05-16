تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا

يستعد أرسنال للاجتماع بمدافعه ويليام ساليبا من أجل تجديد تعاقده لفترة طويلة الأمد.

ويليام ساليبا النادي : أرسنال أرسنال

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن أرسنال يرغب في الحفاظ على اللاعب صاحب الـ22 عاما لأطول فترة ممكنة.

يأتي ذلك في ظل كونه أحد الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وانضم ساليبا إلى أرسنال في عام 2019 قادما من سانت إيتيان وينتهي تعاقده مع الفريق الإنجليزي في صيف عام 2024.

وكان أرسنال تلقى ضربة قوية قبل عدة أيام بتأكد غياب ساليبا والظهير الأيسر للفريق أوليكساندر زينشينكو لنهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وأصيب ساليبا في الظهر إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد سبورتنج لشبونة، فيما تعرض زينشينكو للإصابة في الكاحل في مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.