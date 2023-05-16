بدون صلاح.. 6 مرشحين في رابطة اللاعبين الإنجليزية لجائزة الأفضل بتصويت الجمهور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الأسماء المرشحة للتتويج بجائزة الرابطة بتصويت الجماهير.

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح الفائز بجائزة الرابطة الموسم الماضي بتصويت اللاعبين.

وجاءت قائمة المرشحين:

أخبار متعلقة:
رابطة المحترفين الإنجليزية تدعم عدم ظهور اللاعبين عبر "بي بي سي" تضامنا مع جاري لينيكر صلاح وفودين وهودسون وسام كير.. تعرف على جميع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية انتهت - صلاح الأفضل.. حفل جوائز لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تدافع عن العقوبات بأثر رجعي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي

الإنجليزي هاري كين – توتنام

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال

الإنجليزي ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال

ولم يُحسم بعد لقب الدوري الإنجليزي قبل جولتين على نهاية الموسم.

يحتاج أرسنال للفوز في مباراة من آخر 3 مباريات له -منها مباراة مؤجلة- لحسم اللقب بشكل رسمي بعد منافسة شرسة مع أرسنال.

وسبق أن توج صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته الموسم الماضي بعدما حصدها موسم 2017-18.

وحينها أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق الجائزة مرتين.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح رابطة اللاعبين المحترفين
نرشح لكم
تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا تقرير: تشاكا يستعد للرحيل عن أرسنال لمباريات تحصيل حاصل.. تشيلسي يرفض مشاركة لاعبه في مونديال الشباب قبل نهاية الموسم كلوب يوضح حظوظ فيرمينو في المشاركة بمباراته الأخيرة على أنفيلد يونايتد يعلن نهاية موسم سابيتزر تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف.. ولا أعرف مصيرنا من دوري الأبطال صنع ثلاثة أهداف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد ليستر سيتي
أخر الأخبار
نتيجة مكررة.. سموحة وفيوتشر يتعادلان 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - الهلال يواجه اتحاد جدة 3 دقيقة | السعودية
بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين في الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - وادي وجوليوس يقودان هجوم طلائع الجيش.. وغوما أساسي مع فاركو 44 دقيقة | الكرة المصرية
كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري 45 دقيقة | السعودية
كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت