بدون صلاح.. 6 مرشحين في رابطة اللاعبين الإنجليزية لجائزة الأفضل بتصويت الجمهور

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الأسماء المرشحة للتتويج بجائزة الرابطة بتصويت الجماهير.

وشهدت القائمة غياب محمد صلاح الفائز بجائزة الرابطة الموسم الماضي بتصويت اللاعبين.

وجاءت قائمة المرشحين:

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي

الإنجليزي هاري كين – توتنام

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال

الإنجليزي ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال

ولم يُحسم بعد لقب الدوري الإنجليزي قبل جولتين على نهاية الموسم.

يحتاج أرسنال للفوز في مباراة من آخر 3 مباريات له -منها مباراة مؤجلة- لحسم اللقب بشكل رسمي بعد منافسة شرسة مع أرسنال.

وسبق أن توج صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته الموسم الماضي بعدما حصدها موسم 2017-18.

وحينها أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق الجائزة مرتين.