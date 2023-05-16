تقرير: تشاكا يستعد للرحيل عن أرسنال

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

جرانيت شاكا - أرسنال ضد ليدز

يستعد جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال مغادرة فريقه بنهاية الموسم الجاري عقب قضاء سبع سنوات مع الفريق.

وكشف موقع "لندن وورلد" وفقا لمصادره الخاصة أن تشاكا قرر خوض تحد جديد الموسم المقبل والرحيل عن أرسنال.

ويرتبط تشاكا بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2024 لكن من المتوقع أن يوافق الفريق الإنجليزي على رحيل لاعب الوسط حال تلقى عرضا مناسبا.

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وأشار موقع لندن وورلد إلى وجود اهتمام من بايرليفركوزن الألماني بضم تشاكا بداية من الموسم المقبل.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام أرسنال بضم أيا من ديكلان رايس ومويسيس كايسيدي.

وأوضح التقرير أن وست هام يرغب في بيع رايس بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني بالرغم من ثقة أرسنال في حسم الصفقة مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.

وكان كايسيدو قريبا من الانتقال إلى أرسنال في يناير الماضي قبل أن يتمسك برايتون باستمرار اللاعب.

وأوضح التقرير أن أرسنال يتمسك برغبة اللاعب في التواجد مع ناد مشارك في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل تشاكا إلى أرسنال في صيف 2016 من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وخاض تشاكا هذا الموسم 45 مباراة وساهم في 14 هدفا بتسجيل سبعة أهداف وصناعة مثلهم.

أرسنال جرانيت تشاكا بايرليفركوزن
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