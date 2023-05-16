خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي في استاد القاهرة

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وكان FilGoal.com قد علم بحصول الأهلي على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع فقط.

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لحجز تذاكر المباراة من هنا

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد رادس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الجمعة 19 مايو الجاري.

ويبدأ اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الترجي
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