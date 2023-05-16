منذر الكبير: الأهلي عرف كيفية إدارة الوقت ضد الرجاء

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

منذر الكبير - مدرب الرجاء

أوضح منذر الكُبير المدير الفني لـ الرجاء المغربي أن الأهلي عرف كيفية التعامل في مواجهتي الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي على حساب الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فانتصر ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-0 وتعادل إيابا في الدار البيضاء سلبيا.

وقال منذر الكبير عبر القناة الأولى المصرية: "البطولة كان فيها تنافس كبير، المنافسة كانت قوية في دور المجموعات وهناك فرق حسمت تأهلها في الجولة الأخيرة مثل الأهلي".

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وأضاف "النسخة الحالية تميزت بالقوة الهجومية في كل المباريات، الرجاء في دور المجموعات كان ممتازا".

وعن لقاء الأهلي في ربع النهائي أجاب: "أمام الأهلي لعبنا بالاندفاع والشخصية، فيما لعب الأهلي بالخبرة والقوة الجماعية وحسن إدارة أوقات المباراة خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد بدايتنا القوية في الذهاب".

وأكمل "في الإياب أهدرنا ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، الأهلي عرف كيفية إدارة دقائق المباراة".

وأتم "الأهلي لديه المقومات للوصول للنهائي وتحقيق اللقب".

ويستعد الأهلي للقاء الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 بعدما انتصر في رادس بنتيجة 3-0.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين للتأهل للنهائي الرابع قاريا على التوالي.

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