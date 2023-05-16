الشروق التونسية: استمرار غياب 6 من لاعبي الترجي أمام الأهلي

يستمر غياب بعض من لاعبي الترجي التونسي أمام الأهلي في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن الترجي سيستمر في فقدان 6 من لاعبي الفريق أمام الأهلي في مباراة العودة.

واللاعبين هم غيلان الشعلالي ومحمد أبو زريق ورياض بن عياد وحمدو الهوني ومعز بن شريفية وهاني عمامو وذلك بسبب الإصابة.

ويختتم الترجي تدريباته في تونس اليوم الثلاثاء استعدادا للسفر إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن أنيس البوسعايدي سيكون مدرب الترجي في مباراته ضد الأهلي.

وذلك بعد استقالة نبيل معلول من منصبه عقب الخسارة من الأهلي في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وتقام مباراة العودة بين الاهلي والترجي يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة بحضور 10 آلاف مشجع.