لمباريات تحصيل حاصل.. تشيلسي يرفض مشاركة لاعبه في مونديال الشباب قبل نهاية الموسم

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

ستامفورد بريدج

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي تشيلسي رفض التخلي عن لاعبه الإنجليزي الشاب كارني تشوكويميكا للمشاركة في كأس العالم للشباب قبل انتهاء الموسم.

وينطلق كأس العالم للشباب يوم 20 مايو الجاري، بينما ينتهي موسم الدوري الإنجليزي يوم 27 مايو.

ويتمسك تشيلسي باللاعب البالغ من العمر 19 عاما رغم أنه لا يشارك كثيرا، كما أن المباريات الـ3 المتبقية له في الموسم مجرد تحصيل حاصل.

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فالفريق يحتل المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي ولا ينافس على بطاقة مؤهلة لمسابقة أوروبية أو يخشى الهبوط.

وشارك تشوكويميكا في 12 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، بعد انتقاله الصيف الماضي من أستون فيلا.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي ثم مانشستر يونايتد ثم نيوكاسل يونايتد فيما تبقى من الموسم.

وواصل تشيلسي سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع نوتينجهام فورست بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36.

واستمر تشيلسي بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ووصل إلى النقطة رقم 43 في المركز الـ11.

كارني تشوكويميكا تشيلسي
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