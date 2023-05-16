يونايتد يعلن نهاية موسم سابيتزر

أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب لاعبه مارسيل سابيتزر عن بقية مباريات الموسم.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تعرض مارسيل سابيتزر للإصابة في الغضروف المفصلي ستبعده للأسف عن بقية المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم".

وغاب الدولي النمساوي عن الفوز 2-0 على ولفرهامبتون بسبب آلام الركبة التي تعرض لها عقب مشاركته كبديل في مباراة وست هام السابقة.

مارسيل سابيتزر انضم إلى الشياطين على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ في يناير الماضي.

لعب مارسيل دورا هاما في النصف الثاني من موسم 2022-2023، فقد شارك في 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

الإصابة تعد ضربة لفريق إريك تين هاج الذي يسعى لنهاية موسم قوية متمثلة في ضمان التواجد ضمن الأربعة الأوائل بالدوري الإنجليزي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي حين يواجه مانشستر سيتي في النهائي.

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