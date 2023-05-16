قرعة كأس العرب للصالات - مصر مع موريتانيا وفلسطين

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

كأس العرب للصالات - مصر

أجريت اليوم قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات لعام 2023 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة خلال الفترة ما بين 6 إلى 16 يونيو.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من العراق وموريتانيا وفلسطين.

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وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى:

السعودية - الجزائر - السودان - ليبيا.

المجموعة الثانية:

المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة:

مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.

النسخة الأخيرة شهدت تتويج منتخب المغرب باللقب على حساب العراق في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر هو بطل النسخة الأولى والتي أقيمت في القاهرة عام 1998.

منتخب مصر كأس العرب للصالات
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