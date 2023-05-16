قرعة كأس العرب للصالات - مصر مع موريتانيا وفلسطين

أجريت اليوم قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات لعام 2023 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة خلال الفترة ما بين 6 إلى 16 يونيو.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من العراق وموريتانيا وفلسطين.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى:

السعودية - الجزائر - السودان - ليبيا.

المجموعة الثانية:

المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة:

مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.

النسخة الأخيرة شهدت تتويج منتخب المغرب باللقب على حساب العراق في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر هو بطل النسخة الأولى والتي أقيمت في القاهرة عام 1998.