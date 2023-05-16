قرعة كأس العرب للصالات - مصر مع موريتانيا وفلسطين
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 14:07
كتب : FilGoal
أجريت اليوم قرعة كأس العرب لكرة القدم للصالات لعام 2023 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة خلال الفترة ما بين 6 إلى 16 يونيو.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من العراق وموريتانيا وفلسطين.
وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:
المجموعة الأولى:
السعودية - الجزائر - السودان - ليبيا.
المجموعة الثانية:
المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.
المجموعة الثالثة:
مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.
النسخة الأخيرة شهدت تتويج منتخب المغرب باللقب على حساب العراق في المباراة النهائية.
وكان منتخب مصر هو بطل النسخة الأولى والتي أقيمت في القاهرة عام 1998.
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