تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

ليستر سيتي ضد ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ليستر سيتي، لكنه صنع كل أهداف فريقه في اللقاء وأهدى الريدز نقاط المباراة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على نضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في لقاء الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليستر حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8 درجات من عشرة.

فيما كان كورتيس جونز، صاحب أول هدفين، أفضل لاعبي ليفربول بمتوسط تقييم بلغ 8.9 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 303 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 77 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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