مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مايو 2023 - إياب دربي ميلانو.. والدوري المصري

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 10:17

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - ميلان وإنتر

تبدأ اليوم مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة إنتر ضد ميلان في دربي جديد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة:
متحدث منتخب غينيا يكشف موعد مواجهة مصر والدولة المستضيفة كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف.. ولا أعرف مصيرنا من دوري الأبطال صنع ثلاثة أهداف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد ليستر سيتي "هاتريك أسيست" صلاح يقود ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات ويقرب ليستر من الهبوط

إنتر × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري المصري

حرس الحدود × المقاولون العرب.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سموحة × فيوتشر.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طلائع الجيش × فاركو.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي للمحترفين

الطائي × النصر.. 9:30 مساء - SSC سبورتس.

الهلال × الاتحاد.. 9:30 مساء - SSC سبورتس.

دوري الدرجة الثانية المصري

هلال مطروح × أبو قير للأسمدة.. 5:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

دوري أبطال أوروبا الدوري المصري الدوري السعودي
نرشح لكم
لأكثر من شوط بعشرة لاعبين.. الاتحاد السكندري يخسر من إنبي انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. فوز البترولي الداخلية يعاقب المصري على الفرص المهدرة بتعادل قاتل التشكيل - ثلاثي في دفاع إنبي.. وعمار حمدي يقود وسط الاتحاد الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الترجي انتهت الدوري - المصري (1)-(1) الداخلية التشكيل - شداد وموسى في وسط ملعب المصري.. وعماد السيد يحرس مرمى الداخلية تعليق أول من محمود الونش بعد إصابته أمام الإسماعيلي
أخر الأخبار
مارسيلو بيلسا مدربا لمنتخب أوروجواي 8 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مايو 2023 - إياب دربي ميلانو.. والدوري المصري 41 دقيقة | الدوري المصري
متحدث منتخب غينيا يكشف موعد مواجهة مصر والدولة المستضيفة 10 ساعة | الكرة الإفريقية
كلوب: صلاح غير سعيد رغم صناعته 3 أهداف.. ولا أعرف مصيرنا من دوري الأبطال 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
صنع ثلاثة أهداف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد ليستر سيتي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
"هاتريك أسيست" صلاح يقود ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات ويقرب ليستر من الهبوط 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
لأكثر من شوط بعشرة لاعبين.. الاتحاد السكندري يخسر من إنبي 11 ساعة | الكرة المصرية
العامري: مباراة الترجي بـ10 آلاف مشجع.. ولم يصلنا شيء بشأن نهائي إفريقيا 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت