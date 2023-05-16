مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مايو 2023 - إياب دربي ميلانو.. والدوري المصري

تبدأ اليوم مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة إنتر ضد ميلان في دربي جديد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

إنتر × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري المصري

حرس الحدود × المقاولون العرب.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سموحة × فيوتشر.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طلائع الجيش × فاركو.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي للمحترفين

الطائي × النصر.. 9:30 مساء - SSC سبورتس.

الهلال × الاتحاد.. 9:30 مساء - SSC سبورتس.

دوري الدرجة الثانية المصري

هلال مطروح × أبو قير للأسمدة.. 5:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا