متحدث منتخب غينيا يكشف موعد مواجهة مصر والدولة المستضيفة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

مصر أمام غينيا - تصفيات أمم إفريقيا

كشف ثيرلو أمادو المتحدث باسم منتخب غينيا عن رأي منتخب بلاده في طلب مصر لتأجيل المباراة التي ستجمع بينهما في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الغيني في يونيو المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات كأس إفريقيا 2023 ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 14 يونيو حسبما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال أمادو عبر قناة الحياة: "لا يمكن أن نستضيف مباريات في غينيا بسبب مشاكل الملاعب ولذلك اخترنا المغرب لاستضافة مباراة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية"

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وتابع "موسم اللاعبين الغينيين في أوروبا ينتهي في بداية شهر مايو ولذلك قررنا أن نبدأ المعسكر لمدة أسبوع قبل بداية التوقف الدولي في 12 يونيو ونواجه مصر يوم 14 وعلى ذلك الأساس اتفقنا مع البرازيل على مباراة ودية يوم 17".

وأضاف "نعلم أن الأهلي سيخوض المباراة النهائية يوم 11 يونيو وبعدها سيكون هناك ثلاثة أيام قبل مواجهتنا لمصر وهي الفترة التي تنص عليها القواعد للحصول على راحة قبل المباريات الدولية ونرى أن 3 أيام ستكون كافية، ومصر لديها لاعبين آخرين يمكنهم المشاركة ضد غينيا واعتقد أن المنتخبين لديهما الفرصة ليصعدا إلى النهائيات مباشرة في تلك البطولة ولذلك من الأفضل أن نواجه مصر ثم البرازيل في المواعيد المقررة".

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 مصر غينيا
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