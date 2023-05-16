صنع ثلاثة أهداف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد ليستر سيتي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

ليستر سيتي ضد ليفربول

مرة أخرى تألق محمد صلاح مع ليفربول وكان صاحب الظهور الأبرز في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي.

وحقق ليفربول الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب كينج باور في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول في المباراة كل من ترينت أليكساندر أرنولد وكورتس جونس الذي أحرز هدفين.

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وشهدت أهداف ليفربول الثلاثة توقيع محمد صلاح الذي صنعهم بالكامل.

فماذا قدم صلاح مع ليفربول ضد ليستر سيتي

لعب: 88 دقيقة.

سجل: 0.

صنع: 3.

التسديدات: 3.

التسديدات على المرمى: 1.

إهدار فرص كبيرة: 1.

لمسة الكرة: 60.

التمريرات: 36(30) بنسبة بنجاح 83%.

التمريرات المفتاحية: 4.

واستمر ليفربول في سلسلته الإيجابية الأخيرة إذ حقق الفوز للمباراة السابعة على التوالي وتجنب التعرض لهزيمة في أخر 9 مباريات.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 65 في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبا المركزي الثالث والرابع مع تبقي مباراة مؤجلة لكل منهم.

واقترب ليستر سيني من الهبوط لدوري الدرجة الأولى إذ توقف رصيده عن النقطة الـ 30 في المركز الـ 19 بفارق نقطتين عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط مع تبقي جولتين على نهاية الدوري.

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