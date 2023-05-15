العامري: مباراة الترجي بـ10 آلاف مشجع.. ولم يصلنا شيء بشأن نهائي إفريقيا

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن العدد النهائي للجمهور الأحمر خلال مباراة الترجي التونسي.

وقال العامري عبر قناة صدى البلد: "نجحنا في الفوز خارج الأرض بنتيجة مميزة جدا، يجب احترام المنافس واحترام قدراتك واسمك ولا يجوز الاستهتار وحتى الآن الأهلي لم يتأهل إلى الدور النهائي".

وأضاف "تم الاستقرار على حضور 10 آلاف من جمهور الأهلي لمباراة الترجي وحتى ساعات سابقة كنا نحاول زيادة العدد إلى 50 ألف مثل المباريات السابقة".

وأوضح "سيتم فتح باب حجز التذاكر في الساعات القليلة المقبلة".

وشدد "كنت أتمنى أن يستمر جمهور الأهلي بالحضور بأكبر عدد ممكن خاصة أن الفريق مقبل على نهائي إفريقيا الذي سيحتاج فيه لكامل عدد المدرجات".

وبسؤاله عن إمكانية إقامة إياب نهائي إفريقيا صباحا في جنوب إفريقيا رد قائلا: "حتى الآن لم نصل للنهائي ونركز فقط في مواجهة الترجي أولا".

واختتم تصريحاته "الأهلي حقق 17 بطولة من أصل 21 بطولة في ألعاب الصالات هذا الموسم، وفريق الكرة الطائرة يشعر بالحزن لعدم تحقيق ألقاب".

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.