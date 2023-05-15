سلة - إيهاب أمين الأفضل في نهائي دوري السوبر.. وأنس أسامة الهداف

الإثنين، 15 مايو 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لدوري السلة - إيهاب أمين

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جوائز الأفضل في نهائي دوري السوبر لموسم 2022/2023.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر المصري بعد الفوز بسلسلة best of 5 على الاتحاد السكندري بـ 3 مباريات مقابل واحدة.

وحصل إيهاب أمين لاعب على جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما حصل زميله في الفريق عمرو زهران على جائة أفضل رامي ثلاثيات.

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وتوج أنس أسامة بجائزة هداف المباراة بعد تسجيله 37 نقطة.

وفاز الأهلي في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري السوبر على الاتحاد السكندري والتي أقيمت بصالة أحمد زويل في 6 أكتوبر بنتيجة 72-70.

وحقق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

كما استطاع الأهلي للموسم الثاني على التوالي أن يحقق الثلاثية المحلية (دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر).

وسيطر أوجستي بوش المدير الفني للأهلي على لقب دوري السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فاز باللقب مع الزمالك مرة ثم مع الأحمر مرتين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها الأهلي الدوري موسمين متتاليين بعد عامي 2000 و2001.

وخسر الاتحاد النهائي للمرة الثالثة على التوالي. بواقع مرة أمام الزمالك ومرتين أمام الأهلي.

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