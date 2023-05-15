انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي (0)-(3) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق87. محمد صلاح يخرج ويدخل هارفي إيليوت.

ق78. صلاح يهدر انفرادا صريحا بالمرمى وسدد الكرة خارج الشباك.

ق70. جوووووول الثاااالث لليفربول بتسديدة رائعة من أرنولد بصناعة ثالثة من صلاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. جوووول الثاني من كورتس جونس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بصناعة جديدة من صلاح.

ق33. جووووول أول لليفربول عن طريق كورتس جونس من عرضية رائعة من محمد صلاح.

ق12. أليسون يمنع الأول من انفراد جيمي فاردي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل