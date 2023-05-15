تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام ليستر.. ودياز يستمر في الهجوم
الإثنين، 15 مايو 2023 - 21:10
كتب : FilGoal
دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي أمام ليستر سيتي.
ويلعب ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة 36 في الدوري الإنجليزي.
ويستمر لويس دياز في قيادة هجوم ليفربول.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرستون
الوسط: فابينيو – هيندرسون – كورتس جونز
الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – كودي جاكبو
ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 30 نقطة.
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