تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام ليستر.. ودياز يستمر في الهجوم

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي أمام ليستر سيتي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة 36 في الدوري الإنجليزي.

ويستمر لويس دياز في قيادة هجوم ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرستون

الوسط: فابينيو – هيندرسون – كورتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – كودي جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 30 نقطة.