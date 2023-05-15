خماسي الأهلي ضمن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التشكيل المثالي لجولة ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد خمس لاعبين من الأهلي وأربعة من ماميلودي صنداونز بالإضافة إلى لاعبين من الوداد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب على ملعب رادس.

وتواجد من الأهلي كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا" وعلي معلول.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي (الأهلي).

الدفاع: كوليسو موداو (صنداونز) - عبد المنعم بو طويل (صنداونز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - علي معلول (الأهلي).

الوسط: رضا الجعدي (الوداد) - يحيى جبران (الوداد) - سيفو مبولي (صنداونز).

الهجوم: بيرسي تاو (الأهلي) - محمود كهربا (الأهلي) - بيتر تشالويلي (صنداونز).

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، بينما يلعب الوداد مع صنداونز في بريتوريا يوم السبت.