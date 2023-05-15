هدف بيرسي تاو في الترجي الأفضل في ذهاب نصف نهائي إفريقيا

الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

احتفال بيرسي تاو بهدفه ضد الترجي

اختير هدف بيرسي تاو الثاني في الترجي التونسي كأفضل هدف في مرحلة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الترجي التونسي في ملعب رادس بثلاثية دون رد في ذهاب نصف النهائي.

وسجل بيرسي تاو الهدفين الأول والثاني للاهلي خلال المباراة. وجاء الهدف الثالث بقدم محمود عبد المنعم "كهربا".

أخبار متعلقة:
دياب يكشف موعد نهاية الدوري.. وموقف جمهور الأهلي من مباراة الترجي الأهلي يوجه الشكر إلى بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأمن أبلغنا بحضور 10 ألاف لمواجهة الترجي.. ومحاولات للزيادة

وحصل الهدف الثاني على أفضل هدف في الجولة بالكامل والتي لم تشهد سوى أهداف الأهلي في الترجي بعد نهاية مباراة الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي بالتعادل السلبي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي مباراة العودة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

الأهلي بيرسي تاو دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خماسي الأهلي ضمن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منافس مصر خارج ملعبه.. كاف يكشف الملاعب المعتمدة لـ تصفيات أمم إفريقيا خبر في الجول - محمد عادل يقود مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى أجل تدريب الترجي مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأمن أبلغنا بحضور 10 ألاف لمواجهة الترجي.. ومحاولات للزيادة بعد التعادل في المغرب.. مدرب الوداد: يمكننا التأهل على حساب صنداونز موكوينا: فخور بشجاعة لاعبي صنداونز أمام الوداد.. والمهمة لا تزال صعبة صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب
أخر الأخبار
خماسي الأهلي ضمن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
هدف بيرسي تاو في الترجي الأفضل في ذهاب نصف نهائي إفريقيا 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (23)-(21) الاتحاد.. منافسة قوية 29 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الداخلية.. عصام ثروت يمنع الأول 31 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – لأول مرة منذ 1993.. سيدات الأهلي في المربع الذهبي لكأس الكؤوس الإفريقية 50 دقيقة | كرة يد
التشكيل - شداد وموسى في وسط ملعب المصري.. وعماد السيد يحرس مرمى الداخلية 54 دقيقة | الدوري المصري
قائمة مكتملة لـ ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
نانت يغرم مصطفى محمد ماليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت