هدف بيرسي تاو في الترجي الأفضل في ذهاب نصف نهائي إفريقيا

اختير هدف بيرسي تاو الثاني في الترجي التونسي كأفضل هدف في مرحلة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الترجي التونسي في ملعب رادس بثلاثية دون رد في ذهاب نصف النهائي.

وسجل بيرسي تاو الهدفين الأول والثاني للاهلي خلال المباراة. وجاء الهدف الثالث بقدم محمود عبد المنعم "كهربا".

وحصل الهدف الثاني على أفضل هدف في الجولة بالكامل والتي لم تشهد سوى أهداف الأهلي في الترجي بعد نهاية مباراة الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي بالتعادل السلبي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي مباراة العودة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.