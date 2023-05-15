هدف بيرسي تاو في الترجي الأفضل في ذهاب نصف نهائي إفريقيا
الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:59
كتب : FilGoal
اختير هدف بيرسي تاو الثاني في الترجي التونسي كأفضل هدف في مرحلة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي على الترجي التونسي في ملعب رادس بثلاثية دون رد في ذهاب نصف النهائي.
وسجل بيرسي تاو الهدفين الأول والثاني للاهلي خلال المباراة. وجاء الهدف الثالث بقدم محمود عبد المنعم "كهربا".
وحصل الهدف الثاني على أفضل هدف في الجولة بالكامل والتي لم تشهد سوى أهداف الأهلي في الترجي بعد نهاية مباراة الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي بالتعادل السلبي.
ويلعب الأهلي ضد الترجي مباراة العودة في استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.
Watch out for Tau’s sting! 🐝
🇪🇬 @AlAhly’s @percymuzitau22 owns the #TotalEnergiesCAFCL semis 1st-leg #GoalOfTheWeek with this stunner! 🚀 pic.twitter.com/N0btyl2ZY9— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 15, 2023
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