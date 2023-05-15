8 فرق سعودية تفشل في الحصول على الرخصة المحلية والآسيوية

الإثنين، 15 مايو 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

أعلنت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين منح 8 فرق الرخصة المحلية والآسيوية، بينما أخفقت 8 فرق أخرى في ذلك.

وأفادت رابطة الدوري يوم الاثنين أن اللجنة منحت أندية الهلال، الفيحاء، اتحاد جدة، النصر، الفتح، أبها، العدالة والباطن الرخصة الآسيوية والمحلية، بعد استيفاء المعايير الإلزامية.

كما أعلنت اللجنة فشل 8 أندية أخرى في تقديم المستندات المطلوبة التي تتيح لها الحصول على الرخصة، ويأتي في مقدمتها الشباب، وهو ما يعني حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة ومشاركة فريق النصر تلقائيا في البطولة كبديل عنه، حسب جريدة الشرق الأوسط.

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وانضم إلى جانب الشباب أندية التعاون، والطائي، والرائد، والوحدة، وضمك والخليج.

المعايير الإلزامية المطلوبة هي (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأتاحت لجنة التراخيص حق الاستئناف للأندية التي لم تحصل على الرخصة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية على أن يكون ذلك في غضون 5 أيام خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 مايو الجاري.

وذلك بتزويد اللجنة بمسوغات الاعتراض وأدلة تفيدها لنقض قرار لجنة التراخيص.

الهلال النصر الدوري السعودي اتحاد جدة الشباب
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