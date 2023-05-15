فرانكفورت يضم مرموش لمدة أربعة مواسم

الإثنين، 15 مايو 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني ضم عمر مرموش في صفقة انتقال حر لمدة أربعة مواسم.

وتأتي صفقة عمر مرموش بعد تعاقد استمر لمدة ست سنوات مع فريق فولفسبورج.

وبانتقال مرموش لأينتراخت فرانكفورت سيعود للعمل مرة أخرى مع أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق فرانكفورت الحالي، ومدرب فولفسبورج السابق، الذي دفع بعمر مرموش في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

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وشارك عمر مرموش البالغ من العمر 24 عاما في 34 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

وكان FilGoal.com قد كشف عن اجتياز مرموش الكشف الطبي مع فرانكفورت بنجاح. (من هنا)

ومن جانبه صرح ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت عبر الموقع الرسمي للنادي قائلا: "تمكنا التعاقد مع لاعب يمنح هجومنا المزيد من المرونة بمهاراته".

وتابع "عمر مرموش أثبت بالفعل جودته في الدوري الألماني وفي نفس الوقت لا يزال لديه إمكانات كبيرة للتطور".

واختتم كروش تصريحاته "سعداء لأننا تمكنا من الفوز بهذا اللاعب الموهوب في صفقة انتقال حر".

وعلى مدار مسيرته في ألمانيا لعب 54 مباراة مع أندية فولفسبورج وشتوتجارت وسانت باولي (انتقل لهما على سبيل الإعارة)، حيث قاد شتوتجارت للبقاء في الدوري بعدما خاض معه 21 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف وساهم في صناع 5 أهداف، كما أحرز بقميص باولي 7 أهداف خلال 21 مباراة.

ويأمل مرموش من خلال هذه الخطوة استكمال مسيرة تألقه ولفت الأنظار إليه أكثر خاصة أن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني توج في العام الماضي بالدوري الأوروبي بعد تغلبه على جلاسجو رينجرز الأسكتلندي بركلات الترجيح.

بينما خسر فرانكفورت لقب السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل لا شيء.

ويحتل فرانكفورت الثامن التاسع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة قبل جولتين من النهاية.

فرانفكورت عمر مرموش
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