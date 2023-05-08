خبر في الجول - مرموش يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت

الإثنين، 08 مايو 2023 - 13:16

كتب : هاني العوضي

عمر مرموش - فولفسبورج

علم FilGoal.com أن عمر مرموش جناح فولفسبورج قد اجتاز الكشف الطبي لـ آينتراخت فرانكفورت بنجاح، تمهيدا للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

وسيوقع مرموش عقد انتقاله ويتم تقديمه رسميا في مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتهي عقد مرموش مع فولفسبورج بنهاية شهر يونيو المقبل.

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وبانتقال مرموش لأينتراخت فرانكفورت سيعود للعمل مرة أخرى مع أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق فرانكفورت الحالي، ومدرب فولفسبورج السابق، الذي دفع بعمر مرموش في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

وشارك عمر مرموش البالغ من العمر 24 عاما في 33 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفا.

وعلى مدار مسيرته في ألمانيا لعب 54 مباراة مع أندية فولفسبورج وشتوتجارت وسانت باولي (انتقل لهما على سبيل الإعارة)، حيث قاد شتوتجارت للبقاء في الدوري بعدما خاض معه 21 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف وساهم في صناع 5 أهداف، كما أحرز بقميص باولي 7 أهداف خلال 21 مباراة.

ويأمل مرموش من خلال هذه الخطوة استكمال مسيرة تألقه ولفت الأنظار إليه أكثر خاصة أن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني توج في العام الماضي بالدوري الأوروبي بعد تغلبه على جلاسجو رينجرز الأسكتلندي بركلات الترجيح.

بينما خسر فرانكفورت لقب السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل لا شيء.

ويحتل فرانكفورت المركز التاسع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة من 31 مباراة.

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