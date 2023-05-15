3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ليستر

الإثنين، 15 مايو 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ليستر سيتي يوم الاثنين.

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف لينفرد بالمركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، ويفض الشراكة مع الأسطورة ستيفن جيرارد، فكلاهما سجل 186 هدفا بقميص الريدز.

لو هز صلاح شباك الثعالب سيصل إلى هدفه رقم 20 في الدوري الإنجليزي للموسم الخامس من أصل 6 مع ليفربول.

فقد سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018، و22 هدفا في الموسم التالي، و19 هدفا في 2019-2020.

وأحرز 20 هدفا في موسمه الرابع، و23 هدفا في الموسم الماضي.

في حالة نجاح صلاح في تسجيل هدف في المباريات المتبقية من الدوري، سيصبح أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم متتالية منذ أن فعل روجر هانت ذلك قبل 57 عاما.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

صلاح أيضا بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

هدف صلاح الأخير أمام برينتفورد كان رقم 100 له على أنفيلد.

وبذلك يعادل ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفا في المركز الخامس لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 302 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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