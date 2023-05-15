منافس مصر خارج ملعبه.. كاف يكشف الملاعب المعتمدة لـ تصفيات أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن الملاعب المعتمدة لإقامة مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وشهد إعلان كاف غياب ملاعب غينيا - منافس منتخب مصر - وبالتالي تقام المواجهة المنتظرة بين المنتخبين خارج غينيا.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الغيني في 14 يونيو المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

وشهدت قائمة الملاعب المعتمدة من كاف تواجد خمسة ملاعب مصرية يسمح باللعب عليهم خلال التصفيات.

وجاء استاد القاهرة وبرج العرب والدفاع الجوي والسلام والسويس ضمن اعتمادات كاف للملاعب المختلفة.

بينما لم يتم اعتماد أي ملعب في غينيا وهو ما يترتب عليه إقامة مواجهة مصر خارج غينيا.

ولم يكشف الاتحاد الغيني حتى الآن عن مكان إقامة مباراة الجولة الخامسة أمام مصر.

وأثيرت أزمة في الأيام الأخيرة بشأن موعد مواجهة غينيا ضد مصر بسبب التعارض مع نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي اقترب منه فريق الأهلي.

أزمة موعد مواجهة غينيا

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.