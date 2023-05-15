منافس مصر خارج ملعبه.. كاف يكشف الملاعب المعتمدة لـ تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 15 مايو 2023 - 12:58

كتب : محمد عبد العظيم

محمد صلاح في مباراة مصر ضد غينيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن الملاعب المعتمدة لإقامة مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وشهد إعلان كاف غياب ملاعب غينيا - منافس منتخب مصر - وبالتالي تقام المواجهة المنتظرة بين المنتخبين خارج غينيا.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الغيني في 14 يونيو المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

أخبار متعلقة:
مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي مدير منتخب مصر: كاف لا يتعامل بعدالة في أزمة غينيا.. ونريد اللعب في هذا الموعد مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل أزمة موعد مباراة غينيا.. وخطوة جديدة فيتوريا: غيرت طريقة العمل اليومي في منتخب مصر

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

وشهدت قائمة الملاعب المعتمدة من كاف تواجد خمسة ملاعب مصرية يسمح باللعب عليهم خلال التصفيات.

وجاء استاد القاهرة وبرج العرب والدفاع الجوي والسلام والسويس ضمن اعتمادات كاف للملاعب المختلفة.

بينما لم يتم اعتماد أي ملعب في غينيا وهو ما يترتب عليه إقامة مواجهة مصر خارج غينيا.

ولم يكشف الاتحاد الغيني حتى الآن عن مكان إقامة مباراة الجولة الخامسة أمام مصر.

وأثيرت أزمة في الأيام الأخيرة بشأن موعد مواجهة غينيا ضد مصر بسبب التعارض مع نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي اقترب منه فريق الأهلي.

أزمة موعد مواجهة غينيا

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

تصفيات أمم إفريقيا مصر غينيا
نرشح لكم
خبر في الجول - محمد عادل يقود مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى أجل تدريب الترجي مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأمن أبلغنا بحضور 10 ألاف لمواجهة الترجي.. ومحاولات للزيادة بعد التعادل في المغرب.. مدرب الوداد: يمكننا التأهل على حساب صنداونز موكوينا: فخور بشجاعة لاعبي صنداونز أمام الوداد.. والمهمة لا تزال صعبة صندوانز بتسعة لاعبين يجبر الوداد على التعادل في المغرب قمصان: الأهلي لا يشبع من البطولات.. وهذه حقيقة العقوبات على الأخطاء في الملعب خبر في الجول - أمين عمر على رأس طاقم حكام مصري لمباراة عودة أوباميانج إلى الجابون
أخر الأخبار
تقرير: الهلال السعودي لا ينوي التجديد لرامون دياز.. وتيتي أحد المرشحين لخلافته 2 دقيقة | السعودية
منافس مصر خارج ملعبه.. كاف يكشف الملاعب المعتمدة لـ تصفيات أمم إفريقيا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري NBA - بوسطن يضرب موعدا ناريا مع ميامي في نهائي الشرق 16 دقيقة | NBA
اسكواش - نور الشربيني تحافظ على الصدارة.. وتقدم مصطفى عسل 26 دقيقة | رياضات أخرى
قائد نانت يتحدث عن رفض مصطفى محمد للمشاركة في حملة دعم المثليين 44 دقيقة | المحترفون
حكم نهائي كأس العالم 2022 يدير مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائد سيتي: خبرة الصراع على اللقب في المواسم الأخيرة أفادتنا كثيرا هذا الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
لو باريزيان: باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن فيراتي بسبب الأجر والوزن الزائد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت