قائد سيتي: خبرة الصراع على اللقب في المواسم الأخيرة أفادتنا كثيرا هذا الموسم

يرى إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي أن الخبرة التي اكتسبها فريقه من الصراع على اللقب في الجولات الأخيرة من بعض المواسم الأخيرة أفادته كثيرا هذا الموسم.

وصارع سيتي أرسنال على اللقب هذا الموسم، لكن الأخير تهاوى في الجولات الأخيرة، ليصبح فريق بيب جوارديولا الآن بحاجة إلى 3 نقاط كأقصى حد، ليصبح ثاني فريق في حقبة الدوري يفوز باللقب في 3 مناسبات متتالية.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "وصلنا نهاية الدوري الآن، لذلك كل مباراة حاسمة، كل مباراة بمثابة نهائي الآن".

وأضاف "خلال آخر 3 مواسم، كان ملعب جوديسون بارك صعبا علينا، ولذلك نشعر بمدى أهمية هذا الفوز".

وانتصر سيتي على إيفرتون 3-0 في مباراة سجل فيها الألماني هدفين وصنع الثالث.

وتابع "نملك فريقا أكثر خبرة الآن، والمنافسة على اللقب في المباريات الأخيرة مع فريق آخر ليست جديدة علينا".

وأكمل "هامش الأخطاء ضئيل للغاية، ونحن نعلم ذلك. أعتقد أن الخبرة التي اكتسبناها من المنافسة الشرسة على اللقب في المواسم الأخيرة أفادتنا كثيرا".

وأتم الألماني "في بعض الأحيان تحتاج للهدوء والثقة في إمكانياتك".

وسقط أرسنال أمام برايتون بثلاثية نظيفة ليهدي سيتي فرصة الفوز بالدوري الأسبوع المقبل.

فالهزيمة أوقفت أرسنال عند النقطة الـ 81 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط وبمباراة أقل ليصبح الأخير على بعد فوز واحد من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.