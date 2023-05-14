حارس الإسماعيلي: لاعبو الزمالك لم يتركوني بعد الإصابة

كشف محمد فوزي حارس الإسماعيلي عن موعد عودته من الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك.

محمد فوزي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتعرض محمد فوزي للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري والتي فاز بها الدراويش بهدفين لهدف.

وقال فوزي عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الزمالك ظلوا بجانبي بعد سقوطي للإصابة خاصة شيكابالا وزيزو وأشكرهم على دعمهم لي".

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وأضاف "أغيب لقرابة شهر ونصف وبعدها أبدأ التأهيل من أجل العودة مرة أخرى للملاعب بشكل طبيعي".

وواصل "أي حارس سيشارك مع الإسماعيلي سيساعد الفريق ومحمد صبحي له دور كبير في نقل خبراته لكل الحراس".

وأتم تصريحاته "جمهور الإسماعيلي يساند الفريق دائما وله دور كبير في الفوز على الزمالك".

وأجرى محمد فوزي جراحة الغضروف اليوم الأحد.