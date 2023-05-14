خبر في الجول - محمد عادل يقود مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا

الأحد، 14 مايو 2023 - 23:05

كتب : بسام أبوبكر

محمد عادل

يلتقي منتخب تنزانيا مع النيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

المباراة ستقام على ملعب تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات.

وعلم FilGoal.com أن طاقم تحكيم مصري قد تم تعيينه لإدارة المباراة.

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وسيقود محمد عادل المباراة كحكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وسامي هلهل، بينما سيتواجد محمود ناجي كحكم رابع.

ويقع منتخب تنزانيا في المجموعة الخامسة بجانب النيجر والجزائر وأوغندا.

ويحتل منتخب تنزانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق 8 نقاط عن الجزائر صاحبة الصدارة، بينما يتواجد منتخب النيجر في المركز الرابع برصيد نقطتين.

ويتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية أصحاب أول مركزين في كل مجموعة بشكل مباشر.

وتقام البطولة في كوت ديفوار في شهر يناير من عام 2024 بعد أن كان من المفترض أن تقام في شهر يونيو المقبل عقب نهاية الموسم.

تنزانيا النيجر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023
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