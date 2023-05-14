كرة يد - الأهلي يهزم سبورتنج ويحسم صدارة المجموعة في كأس الكؤوس
الأحد، 14 مايو 2023 - 22:55
كتب : FilGoal
في مباراة حسم صدارة المجموعة الثانية، تغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة 32-28 في الجولة الأخيرة لمجموعات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 17-13.
وكان الأهلي قد هزم رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16.
وقبله اكتسح كيركوس الإثيوبي بفارق 51 نقطة، بنتيجة 59-8.
وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج.
وافتتحت البطولة يوم 9 مايو وتنتهي يوم 18 مايو الجاري.
ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة لربع النهائي للمنافسة في الأدوار الإقصائية حتى النهائي.
وحقق الأهلي لقب الدوري والكأس محليا وفاز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.
على الجانب الآخر تأهل الزمالك بصدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على وداد سمارة المغربي.
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