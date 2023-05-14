أرتيتا: أنا المسؤول ويجب أن نعتذر.. والدوري لم يُحسم حسابيا

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال انزعاجه من أداء فريقه خصوصا في الشوط الثاني أمام برايتون، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 3-0.

وقال أرتيتا في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "قبل أسبوع كنت أقف هنا فخورا، واليوم يجب أن نعتذر على هذا الأداء. لم يكن مقبولا".

وأضاف "حسابيا الفوز بالدوري لا يزال ممكنا، ولكن اليوم من المستحيل التفكير بذلك".

وأوضح "يجب أن نتفحص هذه النتيجة وهذا الأداء في الشوط الثاني، ونفهم السبب وكيف نعرف كيف نرد بشكل مختلف".

وواصل "برايتون كان جيدا للغاية حين كنا سيئين للغاية. كان يجب أن نكون أكثر شراسة. برايتون أجاد استغلال المساحات وعاقبنا".

واختتم "أنا دائما ما أدافع عن اللاعبين ولذلك المسؤول هو أنا. بعد هزيمة كهذه في ملعبنا يجب أن نحلل أنفسنا أولا قبل النظر لأي شخص آخر".

وسجل أهداف برايتون في المباراة كل من جوليو إنسيسو ودينيز أونداف وبيرفيس إستوبنيان.

الهزيمة أوقفت أرسنال عند النقطة الـ 81 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط وبمباراة أقل ليصبح الأخير على بعد فوز واحد من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.