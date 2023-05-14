أرتيتا: أنا المسؤول ويجب أن نعتذر.. والدوري لم يُحسم حسابيا

الأحد، 14 مايو 2023 - 22:41

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام مانشستر يونايتد

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال انزعاجه من أداء فريقه خصوصا في الشوط الثاني أمام برايتون، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 3-0.

وقال أرتيتا في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "قبل أسبوع كنت أقف هنا فخورا، واليوم يجب أن نعتذر على هذا الأداء. لم يكن مقبولا".

وأضاف "حسابيا الفوز بالدوري لا يزال ممكنا، ولكن اليوم من المستحيل التفكير بذلك".

أخبار متعلقة:
نهاية احتكار أياكس برحيل تين هاج.. فينورد يحسم الدوري الهولندي للمرة الـ 16 خارج الحسابات رسميا.. أتلتيكو مدريد يخسر أمام إلتشي الهابط اللقب يقترب من مانشستر سيتي.. أرسنال يخسر من برايتون بثلاثية جوارديولا: حسم اللقب ليس سهلا.. ولمثل هذه المباريات نحتاج إلى هالاند

وأوضح "يجب أن نتفحص هذه النتيجة وهذا الأداء في الشوط الثاني، ونفهم السبب وكيف نعرف كيف نرد بشكل مختلف".

وواصل "برايتون كان جيدا للغاية حين كنا سيئين للغاية. كان يجب أن نكون أكثر شراسة. برايتون أجاد استغلال المساحات وعاقبنا".

واختتم "أنا دائما ما أدافع عن اللاعبين ولذلك المسؤول هو أنا. بعد هزيمة كهذه في ملعبنا يجب أن نحلل أنفسنا أولا قبل النظر لأي شخص آخر".

وسجل أهداف برايتون في المباراة كل من جوليو إنسيسو ودينيز أونداف وبيرفيس إستوبنيان.

الهزيمة أوقفت أرسنال عند النقطة الـ 81 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط وبمباراة أقل ليصبح الأخير على بعد فوز واحد من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
اللقب يقترب من مانشستر سيتي.. أرسنال يخسر من برايتون بثلاثية جوارديولا: حسم اللقب ليس سهلا.. ولمثل هذه المباريات نحتاج إلى هالاند انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(3) برايتون بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز جديد للسماوي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد
أخر الأخبار
حارس الإسماعيلي: لاعبو الزمالك لم يتركوني بعد الإصابة 5 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمد عادل يقود مباراة تنزانيا والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الأهلي يهزم سبورتنج ويحسم صدارة المجموعة في كأس الكؤوس 53 دقيقة | كرة يد
أرتيتا: أنا المسؤول ويجب أن نعتذر.. والدوري لم يُحسم حسابيا ساعة | الدوري الإنجليزي
في مشاركته الأولى كأساسي بعد أكثر من عام.. بوجبا يخرج مصابا ساعة | الكرة الأوروبية
السلسلة السيئة مستمرة.. المحلة وسيراميكا يزيدان متاعب بعضهما البعض بتعادل سلبي ساعة | الدوري المصري
نهاية احتكار أياكس برحيل تين هاج.. فينورد يحسم الدوري الهولندي للمرة الـ 16 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت