اللقب يقترب من مانشستر سيتي.. أرسنال يخسر من برايتون بثلاثية

أصبح لقب الدوري الإنجليزي قريبا من مانشستر سيتي بعد سقوط جديد لأرسنال.

وخسر أرسنال على ملعبه من برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف برايتون في المباراة كل من جوليو إنسيسو ودينيز أونداف وبيرفيس إستوبنيان.

الهزيمة أوقفت أرسنال عند النقطة الـ 81 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط وبمباراة أقل ليصبح الأخير على بعد فوز واحد من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.

وارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ 55 في المركز الثامن وبفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون📋 تغيير وحيد عن اللقاء السابق، تيرني بديلا لزينشينكو. pic.twitter.com/stE1RPUbZc — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2023

أحداث المباراة

برايتون كان صاحب التهديد الأول بتسديدة من إنسيسو جاءت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 11.

رد أرسنال جاء بعد أربع دقائق بتسديدة من أوديجارد ولكن حالها لم يختلف عن حال تسديدة إنسيسو.

وشهدت الدقيقة الـ 19 خروج جابرييل مارتينيلي بسبب الإصابة ودخول لياندرو تروسارد بدلا منه.

اللاعب البديل حاول التسديد في الدقيقة الـ 30 ولكن فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني تقدم برايتون بالهدف الأول عن طريق إنسيسو برأسية بعد عرضية من إستوبينيان في الدقيقة الـ 50.

وفي الدقيقة الـ 85 أضاف دينيز أونداف الهدف الثاني مستغلا تمريرة من باسكال جروس ليضع الكرة من فوف رامسديل حارس المرمى.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدلا من الضائع ولكنها لم تكن كافية لعودة أرسنال للمباراة وعلى العكس سجل برايتون الهدف الثالث في الدقيقة الـ 95 عن طريق إستوبنيان بمتابعة لتصدي رامسديل.