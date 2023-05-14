جوارديولا: حسم اللقب ليس سهلا.. ولمثل هذه المباريات نحتاج إلى هالاند

الأحد، 14 مايو 2023 - 20:04

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لسكاي سبورتس: "لقد كان انتصارا جيدا. من الدقيقة الأولى قمنا بعمل رائع".

وأضاف "كلما نفوز بمباراة نصبح أقرب للتتويج، ولكن أمامنا مباراتين في غاية الصعوبة ضد تشيلسي وبرايتون".

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وأوضح "كنا صبورين وتوقعنا ضغطا من إيفرتون ولكن ذلك لم يحدث. إيفرتون فريق جيد في التحولات ورأينا ذلك أمام برايتون، وفي كل ركنية يبدو وكأنهم سيسجلون".

وتابع "عموما سيطرنا على المباراة وسجلنا في الأوقات الصحيحة. اللعب ضد ثنائي الدفاع ييري مينا وجيمس تاركوفسكي ليس سهلا، ونحن نحتاج إرلينج هالاند لمثل هذه المباريات".

وأخيرا عن سباق اللقب قال: "أدينا عملنا وفزنا على أرسنال في ملعب الاتحاد. الفريقان قدما موسما استثنائيا. كان جيدا أن نفوز بين مباراتي ريال مدريد، ونعرف أن تحقيق فوزين في آخر 3 مباريات سيكون كافيا".

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى الذهاب بالتعادل 1-1.

ويحتاج سيتي للفوز بمباراتين من تشيلسي وبرايتون وبرينتفورد للتتويج دون النظر لنتائج الجانرز، أو للفوز بمباراة والتعادل في مباراتين دون اللجوء لفارق الأهداف.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 85 في صدارة الدوري ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

فيما يملك أرسنال 78 نقطة ويواجه برايتون في الجولة الجارية.

بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 32 في المركز الـ17.

وحقق مانشستر سيتي الانتصار رقم 11 على التوالي له في الدوري الإنجليزي.

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