انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(3) برايتون

الأحد، 14 مايو 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

أرسنال ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد برايتون في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تولوز يعلن استبعاد 3 لاعبين من الفريق بسبب رفض ارتداء قميص دعم المثليين بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية

ق95. جوووول ثالث لبرايتون عن طريق إستوبنيان.

ق85. جووووول قاااتل لبرايتون عن طريق أونداف بعد خطأ من أوديجارد ليضع الكرة من فوق حارس المرمى.

ق50. جوووول أول لبرايتون عن طريق إنسيسو برأسية بعد عرضية من إستوبنيان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. ساكا يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن بجوار المرمى.

ق30. تسديدة قوية من تروسارد فوق المرمى.

ق19. خروج مارتينيلي بسبب الإصابة ودخول لياندرو تروسارد.

ق15. تسديدة من أوديجارد بجوار المرمى.

ق11. التهديد الأول لبرايتون بتسديدة إنسيسيو من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
اللقب يقترب من مانشستر سيتي.. أرسنال يخسر من برايتون بثلاثية جوارديولا: حسم اللقب ليس سهلا.. ولمثل هذه المباريات نحتاج إلى هالاند بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز جديد للسماوي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد مدافع ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم
أخر الأخبار
في مشاركته الأولى كأساسي بعد أكثر من عام.. بوجبا يخرج مصابا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
السلسلة السيئة مستمرة.. المحلة وسيراميكا يزيدان متاعب بعضهما البعض بتعادل سلبي 14 دقيقة | الدوري المصري
نهاية احتكار أياكس برحيل تين هاج.. فينورد يحسم الدوري الهولندي للمرة الـ 16 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 42 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0) - (2) برشلونة.. جووووول التتويج 46 دقيقة | الدوري الإسباني
خارج الحسابات رسميا.. أتلتيكو مدريد يخسر أمام إلتشي الهابط 51 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يختتم مجموعات كأس الكؤوس بالفوز على وداد سمارة 56 دقيقة | كرة يد
غياب مصطفى لأول مرة.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز ويظل في خطر الهبوط 56 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت