بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري

اتخذ مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعدما فاز على إيفرتون بثلاثية دون رد.

وفاز مانشستر سيتي خارج ملعبه على إيفرتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 85 في صدارة الدوري ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 32 في المركز الـ17.

وحقق مانشستر سيتي الانتصار رقم 11 على التوالي له في الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 37 بهدف رائع سجله إليكاي جوندوجان بعد عرضية من رياض محرز.

واستلم جوندوجان الكرة داخل منطقة الجزاء وقبل أن تلمس الأرض سددها وظهره إلى المرمى لتسكن الشباك بشكل رائع.

وأضاف هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من جوندوجان.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 36 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأخيرا اختتم جوندوجان الثلاثية في الدقيقة 51 من ركلة حرة مباشرة وضعها بإتقان في المرمى.

وللمباراة الثانية على التوالي لـ جوندوجان سجل هدفين في لقاء واحد.

ومرت الدقائق المتبقية وسط محاولات من إيفرتون لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي.