بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري

الأحد، 14 مايو 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

جوندوجان

اتخذ مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعدما فاز على إيفرتون بثلاثية دون رد.

وفاز مانشستر سيتي خارج ملعبه على إيفرتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 85 في صدارة الدوري ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو

بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 32 في المركز الـ17.

وحقق مانشستر سيتي الانتصار رقم 11 على التوالي له في الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 37 بهدف رائع سجله إليكاي جوندوجان بعد عرضية من رياض محرز.

واستلم جوندوجان الكرة داخل منطقة الجزاء وقبل أن تلمس الأرض سددها وظهره إلى المرمى لتسكن الشباك بشكل رائع.

وأضاف هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 37 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من جوندوجان.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 36 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأخيرا اختتم جوندوجان الثلاثية في الدقيقة 51 من ركلة حرة مباشرة وضعها بإتقان في المرمى.

وللمباراة الثانية على التوالي لـ جوندوجان سجل هدفين في لقاء واحد.

ومرت الدقائق المتبقية وسط محاولات من إيفرتون لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي.

جوندوجان مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الأول يضيع تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز جديد للسماوي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد مدافع ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال أورنيستين: الاتفاق تم.. بوكيتينو إلى تشيلسي خلال ساعات
أخر الأخبار
الأهلي يوجه الشكر إلى بروكيتش مدير قطاع الناشئين 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الأول يضيع 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تولوز يعلن استبعاد 3 لاعبين من الفريق بسبب رفض ارتداء قميص دعم المثليين ساعة | الكرة الأوروبية
بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية ساعة | الكرة الأوروبية
للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى أجل تدريب الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت