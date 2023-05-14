تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون

الأحد، 14 مايو 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

أرسنال ضد تشيلسي

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالمهاجم البرازيلي جابريال جيسوس في هجوم فريقه أمام برايتون.

ويلعب أرسنال ضد برايتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.

ويشارك أيضا الثنائي البرازيلي جابريال مارتينيلي وجابريال في تشكيل أرسنال الأساسي.

أخبار متعلقة:
إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو ليكيب: مصطفى محمد يرفض ارتداء قميص دعم المثليين أمام تولوز

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بن وايت – كيفيور – جابريال – كيران تيرني

الوسط: جورجينيو – مارتن أوديجارد – جرانيت تشاكا

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال جيسوس – جابريال مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، ويأتي برايتون في المركز الثامن برصيد 55 نقطة.

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الأول يضيع بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر سيتي.. فوز جديد للسماوي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وألفاريز أساسيان أمام إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء تين هاج يتفوق على مورينيو وآخرون في أول مواسمه مع يونايتد مدافع ينافس هالاند ودي بروين على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال أورنيستين: الاتفاق تم.. بوكيتينو إلى تشيلسي خلال ساعات
أخر الأخبار
الأهلي يوجه الشكر إلى بروكيتش مدير قطاع الناشئين 5 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) برايتون.. الأول يضيع 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تولوز يعلن استبعاد 3 لاعبين من الفريق بسبب رفض ارتداء قميص دعم المثليين ساعة | الكرة الأوروبية
بثلاثية رائعة في إيفرتون.. خطوة جديدة من مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية ساعة | الكرة الأوروبية
للابتعاد عن شبح الهبوط.. رأسية ماري تخطف فوزا قاتلا لـ فالنسيا أمام سيلتا فيجو 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى أجل تدريب الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت