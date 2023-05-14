تشكيل أرسنال - 3 جابريال أساسيون أمام برايتون

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالمهاجم البرازيلي جابريال جيسوس في هجوم فريقه أمام برايتون.

ويلعب أرسنال ضد برايتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.

ويشارك أيضا الثنائي البرازيلي جابريال مارتينيلي وجابريال في تشكيل أرسنال الأساسي.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بن وايت – كيفيور – جابريال – كيران تيرني

الوسط: جورجينيو – مارتن أوديجارد – جرانيت تشاكا

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال جيسوس – جابريال مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، ويأتي برايتون في المركز الثامن برصيد 55 نقطة.