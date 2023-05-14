إلغاء مباراة جرونيجين وأياكس بسبب الألعاب النارية

أعلن نادي أياكس أمستردام إيقاف مباراته ضد جرونيجين بسبب الألعاب النارية.

وكان أياكس يلعب مع جرونجين على أرض الأخير في الجولة الـ 32 من الدوري الهولندي.

وبعد بداية المباراة بـ 10 دقائق ألقت جماهير جرونيجين بعض الألعاب النارية على الملعب لاعتراضهم على هبوط فريقهم إلى الدرجة الثانية.

وتوقفت المباراة لمدة 15 دقيقة قبل أن يقرر الحكم عودة اللاعبين لاستئنافها وعقب العودة ألقت الجماهير المزيد من الألعاب النارية ليقرر الحكم إلغاء المباراة بشكل نهائي.

ولم يقرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم مصير المباراة من الاستئناف في وقت لاحق أو إهداء النقاط إلى أياكس بشكل رسمي حتى الآن.

ويحتل جرونيجين المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة ليضمن الهبوط للدرجة الثانية بشكل رسمي، بينما يحتل أياكس المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فينورد صاحب الصدارة.

ويحتاج فينورد للفوز في مباراته بعد قليل ضد جو أهيد إيجلز لضمان التتويج رسميا بالدوري الهولندي.