تقرير تونسي: الشعباني رفض ترك سيراميكا من تولى أجل تدريب الترجي

الأحد، 14 مايو 2023 - 16:46

كتب : FilGoal

معين الشعباني - المصري - الصورة من حساب المصري

رفض التونسي معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا ترك الفريق من أجل تولى تدريب الترجي التونسي، حسب تقارير تونسية.

وأوضح تقرير جريدة الشروق التونسية أن إدارة النادي التونسي تواصلت مع الشعباني من أجل خلافة نبيل معلول المستقيل.

وأضاف التقرير أن الشعباني اعتذر عن تدريب الترجي في الوقت الحالي، إحتراما لعقده مع الفريق المصري.

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وكانت جريدة الصباح التونسية قد ذكرت يوم السبت أن الترجي استقر على المدرب الجديد للفريق خلفا لنبيل معلول.

وأفادت أن إدارة الترجي برئاسة حمدي المدب قررت تعيين مجدي تراوي كمدرب مؤقت للفريق.

وذلك لضيق الوقت قبل مباراة الأهلي.

ورأت إدارة الترجي أن تراوي يعرف كل كبيرة وصغيرة في الفريق وهو الأنسب لهذا المنصب في الوقت الحالي.

وعمل تراوي في الدوري المصري كمدرب مساعد لـ معين الشعباني مع نادي المصري.

وأعلن نبيل معلول استقالته من تدريب نادي الترجي التونسي عقب الهزيمة من الأهلي بثلاثية.

وخسر الترجي من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب رادس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فوز تاريخي

كبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا معين الشعباني
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