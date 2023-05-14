مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأمن أبلغنا بحضور 10 ألاف لمواجهة الترجي.. ومحاولات للزيادة

الأحد، 14 مايو 2023 - 14:57

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي يحييون الجماهير بعد الفوز على الرجاء

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على استاد القاهرة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تلقينا موافقة من الأمن بحضور 10 آلاف مشجع للأهلي في مواجهة الترجي".

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وأضاف "يكثف الأهلي محاولاته خلال الفترة الحالية من أجل زيادة عدد الجماهير".

وتابع "نسعى لتواجد 50 ألف مشجع في المباراة مثل مواجهتي الهلال والرجاء الأخيرتين".

وكان الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد رادس.

ويقترب الأهلي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

وكان الأهلي قد حصل على موافقة بحضور 50 ألف متفرج في مباراتي الهلال والرجاء في دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب وقتها الأهلي على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

بينما حقق الأهلي الفوز على ملعبه أمام الرجاء بهدفين دون مقابل في ذهاب مباريات ربع النهائي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
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